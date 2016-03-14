Закон з пропозиціями президента про електронне декларування Рада розгляне у вівторок - Гройсман
13:43, 14 березня 2016Політика
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Закон з пропозиціями президента про електронне декларування розглядатиметься у Верховній Раді завтра, у вівторок, об 11.30.
Соболєв зазначив, що є низка питань щодо пропозицій / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Гройсман під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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Перед цим голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв зазначив, що засідання комітету розпочнеться завтра о 9 годині, де буде розглянуто пропозиції президента України до даного закону, який було заветовано главою держави.
Соболєв зазначив, що є низка питань щодо пропозицій, запропонованих главою держави, зокрема, не передбачено декларування цінностей, картин, що є неприйнятним.
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