Закон з пропозиціями президента про електронне декларування Рада розгляне у вівторок - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Гройсман під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Перед цим голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв зазначив, що засідання комітету розпочнеться завтра о 9 годині, де буде розглянуто пропозиції президента України до даного закону, який було заветовано главою держави.

Соболєв зазначив, що є низка питань щодо пропозицій, запропонованих главою держави, зокрема, не передбачено декларування цінностей, картин, що є неприйнятним.