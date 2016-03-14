Луценко звинуватив уряд в кампанії дискредитації президента та всієї політичної системи України

Лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко звинуватив уряд в проведенні кампанії дискредитації президента та всієї політичної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Уряд із наполегливістю, гідної кращого застосування, продовжує кампанію дискредитації всієї політичної системи України - тепер уже через ключові зарубіжні ЗМІ Арсеній Яценюк перекладає усю відповідальність за стан справ на президента, на фракції, на кого завгодно, тільки не на голову виконавчої влади», - зазначив Луценко.

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За його словами, весь час йде розмова про те, що “м'яч - на полі президента”, але “якщо вже говорити футбольними термінами, то дехто обіцяв вивести збірну в Єврокубок, а наразі опустив команду до рівня сільських ігор”.

Луценко наголосив, що ніхто не може сказати, що президент України завадив комусь проводити реформи, так само як фракція БПП в парламенті аж ніяк не саботує реформи.

Він підкреслив, що уряд “всю свою енергію спрямовує на піар-свист і обслуговування олігархічних інтересів під час призначень у ключові державні монополії”.

“Ми вважаємо, що на зміну уряду Яценюка має прийти технократичний уряд, який зрештою почне виконувати коаліційну угоду”, - додав Луценко.