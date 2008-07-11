Депутат НУ-НС заявив, що проголосує за відставку Тимошенко

Народний депутат від фракції НУ-НС, член політичної партії "Єдиний Центр" Віктор ТОПОЛОВ голосуватиме за висловлення недовіри Кабінету міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я буду голосувати за відставку, якщо буде поставлене питання про це», - сказав В.ТОПОЛОВ. Пояснюючи свою таку позицію, народний депутат зазначив, що незадоволений роботою Кабінету міністрів.

В той же час В.ТОПОЛОВ відмовився сказати, чи голосуватимуть за відставку уряду інші депутати, які входять до "Єдиного Центру".

«Це питання до них… Але я допускаю, що 226 голосів може і не бути», - сказав народний депутат.

В.ТОПОЛОВ також повідомив, що він підтримуватиме президентський проект закону щодо внесення змін до бюджету або урядовий, в якому будуть враховані пропозиції глави держави.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та коаліція погодились на першочерговий розгляд сьогодні у Верховній Раді проекту резолюції щодо висловлення недовіри уряду.