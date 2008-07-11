МВФ лякає Україну наслідками нинішнього рівня інфляції

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що нинішній рівень інфляції в Україні може мати негативні наслідки в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.СТРОСС-КАН заявив сьогодні на прес-конференції в Ялті, де проходить засідання 5-го щорічного саміту «Ялтинської європейської стратегії" (YES).

«Той рівень інфляції, який спостерігається зараз (в Україні - УНІАН), - абсолютно нестійкий», - сказав він.

За словами Д.СТРОСС-КАНА, прожити з таким рівнем інфляції тривалий час неможливо. «На довгостроковий період це (такий рівень інфляції – УНІАН) не підходить», - наголосив представник МВФ.

При цьому Д.СТРОСС-КАН підкреслив, що навіть нетривалий період з таким рівнем інфляції в Україні може мати наслідки в майбутньому. «Потім будуть дуже тривалі наслідки», - сказав він.

Тому МВФ радить Україні «працювати над цим питанням зараз, не зволікаючи, не відкладаючи на майбутнє». При цьому Д.СТРОСС-КАН сказав, що цю ж саму пораду можна дати і Європі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ялті офіційно відкрився 5-й саміт міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія" (Yalta European Strategy - YES). У центрі його уваги - нові загрози і можливості, що виникають у зв`язку зі світовими фінансовою і продовольчою кризами, проблеми нової політичної конфігурації Євросоюзу і доля Лісабонського договору, питання енергетичної безпеки, стратегій для ЄС, Чорноморського регіону й України.

Довідка УНІАН. «Ялтинська європейська стратегія» (YES) - незалежна міжнародна організація, яка об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів з метою реформування України і сприяння її вступу до ЄС. Організація заснована українським бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ.