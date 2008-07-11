Тимошенко пропонують відрізати 200 мільйонів від компенсацій вкладникам

Народні депутати України пропонують скоротити суму додаткових бюджетних витрат на компенсацію знецінених вкладів в Ощадбанку СРСР на 200 млн. грн. - до 1,2 млрд. грн.

Про це йдеться в зареєстрованому сьогодні в парламенті проекті постанови про ухвалення проекту закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

При цьому, в документі вказується, що відповідні уточнення до проекту змін до бюджету-2008 мають бути зроблені до того, як документ буде поданий для підпису голові Верховної Ради.

У поданому 7 липня ц.р. урядом варіанті проекту бюджету-2008 рік пропонувалося збільшити суму коштів, що виділяються із загального фонду на виплату компенсацій, на 1,4 млрд. грн. - до 7,4 млрд. грн. (у варіанті бюджету, який діє на сьогодні, ця сума передбачена на рівні 6 млрд. грн.).

Раніше прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що змінами до держбюджету-2008 буде передбачене збільшення суми для виплат вкладникам Ощадбанку СРСР на 1,5 млрд. грн. - до 7,5 млрд. грн.