Литвин констатує, що у парламенті відбулося зведення рахунків

Фракція блоку Литвина не братиме участі «у політичних ігрищах», пов’язаних зі звітом уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту лідер блоку Володимир ЛИТВИН.

«Ми участь у цих політичних ігрищах брати не будемо», – сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, фракція пропонувала заслухати звіт уряду у вересні-жовтні, залучивши до цього комітети парламенту. «Ви захотіли випускання пари? Будь ласка, випускайте», - наголосив депутат.

Він підкреслив, що сьогодні у парламенті під час розгляду питання про звіт уряду присутні «почули дві правди – правду від опозиції і правду від уряду». «Немає головного – правди для народу», – заявив В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що сьогодні «звіту не було, як не було об’єктивної альтернативної точки зору для оцінки справ нашій господарці – в економічній, соціальний, гуманітарній сферах».

В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні відбулося «зведення рахунків».