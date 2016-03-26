МЗС України висловило протест через тиск на свідків по справі Карпюка і Клиха в Чечні

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з тиском представників міграційної служби Російської Федерації в Чеченській Республіці на свідків у справі незаконно утримуваних російською владою громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха", - підкреслили у відомстві.

Так, 24 березня співробітники російської міграційної служби без обґрунтованих підстав прибули до приміщення, в якому тимчасово розміщені свідки у справі Карпюка та Клиха, і склали протокол про нібито порушення ними дозволеного законодавством терміну перебування на території Росії.

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"Враховуючи відсутність у діях громадян України ознак порушення міграційного законодавства РФ, розцінюємо подібні дії російської сторони як тиск на свідків підсудних з боку судової влади та місцевих чиновників з метою ускладнення їх участі у судовому процесі", - сказано у заяві.

У МЗС заявляють, що намагання російської влади у будь-який спосіб перешкодити об’єктивному розгляду справи щодо незаконно утримуваних Карпюка та Клиха свідчить про її сфабрикований і політичний характер, як і справ проти інших громадян України – політичних в’язнів Російської Федерації.

"Вимагаємо від російської сторони забезпечити безпечне перебування та пересування територією Російської Федерації рідних і свідків у справах проти незаконно утримуваних громадян України", - заявили в МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, Карпюка російські спецслужби викрали в березні 2014 року в Чернігівській області. Клиха затримали у серпні того ж року в російському місті Орлі.

Обох українців звинувачують в «участі в банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк в часи Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню, а Карпюк у кінці 1994 й на початку 1995 року сам брав у них участь.