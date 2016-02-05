Незаконно утримувані в РФ українці Карпюк і Клих звернуться до ЄСПЛ через тортури

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила юрист Української Гельсінкської спілки з прав людини Надія Волкова, яка представляє інтереси Карпюка і Клиха в Європейському суді з прав людини, сьогодні на брифінгу в Києві.

«І Микола Карпюк, і Станіслав Клих скаржилися на те, що їх катували. Стосовно обох були проведені судово-медичні експертизи, висновки цих експертиз сумнівні. Зокрема, обидва скаржилися на застосування до них електричного струму, але експерти не змогли встановити зв'язок між тілесними ушкодженнями, які вони отримали в результаті застосування електричного струму, і природою їх походження», - сказала Волкова.

Юрист заявила, що в обох випадках судмедекспертиза засвідчила, що на тілах обох ув'язнених є тілесні ушкодження, однак на початку, коли обидва були заарештовані та були проведені початкові судово-медичні експертизи, вони свідчили, що і у випадку Карпюка, і в разі Клиха ніяких тілесних ушкоджень на їхніх тілах не було засвідчено.

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«Ми будемо скаржитися до Європейського суду з прав людини і застосовувати цей аргумент. Ми можемо стверджувати, що дійсно - і Микола Карпюк, і Станіслав Клих отримали ці ушкодження під час перебування їх під ефективним контролем правоохоронних органів Росії», - підкреслила вона.

«Головний слідчий, якому було подано заяву про скоєння злочину проти Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, відмовив у відкритті кримінального провадження і розслідуванні їхніх скарг про застосування до них катувань», - додала Волкова.

Як повідомляв УНІАН, Карпюка російські спецслужби викрали в березні 2014 року. Клих був затриманий в серпні 2014 року в російському місті Орел.

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У кінці серпня 2015 року в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи щодо Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих сепаратистів у 1990-х роках.

12 жовтня 2015 року у Верховному суді Чеченської Республіки розпочався розгляд кримінальної справи по суті.

Адвокати обвинувачених Докка Іцлаєв, Марина Дубровіна та Ілля Новіков зазначили, що безпідставність звинувачень щодо Карпюка і Клиха можуть підтвердити багато людей.