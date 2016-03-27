У Кривому Розі на виборах мера явка виборців станом на 12.00 становила 23% - міськвиборчком

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Криворізькій міській виборчій комісії.

Читайте такожУ Кривому Розі працюють всі 293 дільниці для голосування на позачергових виборах мераЗа даними міськвиборчкому, найбільша явка виборців на дану годину зафіксована в Інгулецькому - 29% та Тернівському районах - 27%.

У Жовтневому районі вже проголосували 24% виборців, у Саксаганському - 23%, в Центрально-Міському - 22%, у Дзержинському та Довгинцівському районах явка виборців становила по 20%.

У Кривому Розі 293 виборчі дільниці, понад 514 тисяч виборців.