ОПОРА заявила про видачу грошей виборцям поруч з дільницею

За інформацією спостерігача ОПОРИ, неподалік дільниці був помічений автомобіль ВАЗ 2104 (д.н. 397-96АЕ) синього кольору. "Коли виборець виходив з дільниці, то підходив до двох людей, що стояли біля дільниці й вони разом йшли до автомобіля, де виборець отримував гроші", йдеться в повыдомленны ОПОРи.

Читайте такожУ Кривому Розі виборців на дільниці возять автобусами, а в списках є померлі - ОПОРАНагадаємо, що згідно ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу "Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права" караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Крым цього, як повідомили в Криворізькій міській виборчій комісії (МВК), зловмисники викрали кабель зв’язку, через що без телефонного зв’язку та інтернету залишилосяприміщення Криворізької МВК. За словами представників комісії, наразі невідомо коли відновиться зв'язок, проте роботи з відновлення вже ведуться.