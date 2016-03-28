Кабмін вирішив впускати менше мігрантів в Україну

Відповідне розпорядження від 23 березня 2016 р. № 212-р опубліковано на сайті українського уряду.

Зокрема, згідно з документом, для діячів науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України, встановлена квота на рівні 530 осіб; для осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України, - 1 тис. 357 осіб; для батьків, чоловіків (дружин) іммігранта та його неповнолітніх дітей – 2 тис. 293 особи; для осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тис. доларів США - без обмежень.

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Варто відзначити, що затверджена розпорядженням уряду квота сформована за категоріями іммігрантів у розрізі регіонів держави, відповідно до пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади, які ґрунтувалися на результатах аналізу імміграційного процесу у попередньому календарному році.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2015 році серед тих, хто отримав статус біженців в Україні, було найбільше сирійців і афганців.

Відзначимо, що зараз Європа переживає справжню міграційну кризу, так як мільйони біженців з Сирії та інших "гарячих" точок прагнуть до ЄС, рятуючись від бойових дій.