Яресько назвала фейком "її лист" до США з проханням допомогти перенести референдум в Нідерландах
21:48, 28 березня 2016Політика
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Міністр фінансів Наталія Яресько спростувала свою причетність до нібито її "листа" до США з проханням допомогти перенести референдум в Нідерландах щодо ратифікації угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною.
Яресько заявляє, що не просила США про допомогу в перенесенні референдуму / Фото УНІАН
Про це вона написала у своєму "Твіттері".
"Рунетом гуляє погано сфабрикований "лист",в якому нібито прошу США допомогти перенести референдум у Нідерланда. Це не правда. Я закликаю Нідерланди сказати "так" на референдумі 6 квітня", - заявила вона.
Яресько також опублікувала фотокопію фальшивого листа.
Нагадаємо, консультативний референдум з питання ратифікації угоди про асоціацію між ЄС і Україною пройде в Нідерландах 6 квітня.
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Яресько заявляє, що не писала ніякого "листа" / twitter.com/n_jaresko
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