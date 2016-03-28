Яресько назвала фейком "її лист" до США з проханням допомогти перенести референдум в Нідерландах

Про це вона написала у своєму "Твіттері".

"Рунетом гуляє погано сфабрикований "лист",в якому нібито прошу США допомогти перенести референдум у Нідерланда. Це не правда. Я закликаю Нідерланди сказати "так" на референдумі 6 квітня", - заявила вона.

Яресько також опублікувала фотокопію фальшивого листа.

Нагадаємо, консультативний референдум з питання ратифікації угоди про асоціацію між ЄС і Україною пройде в Нідерландах 6 квітня.

Читайте такожМер Роттердама голосуватиме за ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС