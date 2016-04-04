Експерт спрогнозував риторику російської пропаганди після референдуму в Нідерландах щодо Угоди Україна-ЄС

Таку думку УНІАН висловив російський експерт, спеціаліст з медіа-маніпулювання Валерій Соловей.

«Перший посил російської пропаганди буде такий - у разі негативного голосування буде радість. Говоритимуть, що «ми ж попереджали», що нічого у вас, українців, не вийде, нікому в Європі ви не потрібні, всім на вас наплювати, вас поманили і кинули. Другий посил – здоровий глузд перемагає, голландці така розважлива бюргерська нація. Мовляв, це означає, що Європа рано чи пізно розвернеться в бік Росії, бо здоровий глузд бере вгору, і всі розуміють, що треба знімати санкції», - сказав Соловей.

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За його словами, не варто робити з цього перемогу Росії, оскільки російська пропаганда не має впливу на голландське суспільство.

При цьому експерт зазначив, що в разі позитивного голосування щодо асоціації Україна-ЄС, пропаганда РФ подасть це як «тиск США».

«В Україні у всіх бідах звинувачують Росію, у нас, для нашої офіційної пропаганди диявол – це США. І говоритимуть, що викрутили руки голландцям, і треба подивитися, наскільки чесно цей референдум проходив. Адже там не було російських спостерігачів на чолі з колишнім головою ЦВК Чуровим. Якщо рішення буде на користь України, для російської пропаганди все буде зрозуміло – це тиск Заходу», - сказав Соловей.

Експерт наголосив, що, незважаючи на референдум у Нідерландах, є консолідоване бажання ЄС бачити Україну асоційованим членом.

«Це мінімум, що ЄС може зробити для України, Брюссель вважає це не тільки своїм геополітичним інтересом, а й частково своїм моральним обов’язком», - переконаний Соловей.

При цьому він зазначив, що європейська бюрократія «втомилася від проблем України», але Києву все одно вдасться домогтися асоційованого статусу.

Соловей наголосив, що не варто перебільшувати вплив Москви на громадян Нідерландів.

«Москва ніяк не може вплинути на те, що відбувається в Голландії, і результат референдуму визначається виключно внутрішньою голландською динамікою», - сказав він.

За словами експерта, Росія намагається підтримувати «якісь сили в Європі та Голландії зокрема, які налаштовані євроізоляціоністськи, - це консервативні і праві партії, але це не означає, що вони користуються підтримкою переважної більшості суспільства в Голландії, Австрії, Німеччині чи іншій країні ЄС».

Соловей вважає, що навіть якщо Росія пообіцяє голландському бізнесу якісь преференції, то бізнесмени не можуть вплинути на суспільство, адже в такій системі держави суспільство справді незалежне, і з ним доведеться рахуватися.

«Голландці дуже турбуються про свій суверенітет і право самим приймати рішення. Вони дуже педантичні в цьому плані. Я не раз чув такі висловлювання громадян цієї країни, що санкції - це погано, і ми несемо втрати, але що робити - є солідарне рішення Європи, і голландське суспільство не зрозуміє, якщо заради фінансових інтересів жертвуватимуть принципами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Референдум був ініційований групою GeenPeil.