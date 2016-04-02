Порошенко розраховує на відповідальний вибір голландців під час референдуму щодо асоціації з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу для представників ЗМІ у приміщенні Саміту з ядерної безпеки сьогодні у Вашингтоні.

За його словами Україна розраховує, що Нідерланди зроблять ефективний і відповідальний вибір 6 квітня під час голосування на консультативному референдумі щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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«Ми абсолютно впевнені, що європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію не буде зупинена цією ініціативою (референдумом щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС - УНІАН)», - висловив переконання президент.

«Дуже важливо, щоб ринок з 45-мільйонним населенням був відкритим для нідерландських та всіх європейських виробників. Ми очікуємо на ефективний і відповідальний вибір народу Нідерландів 6 квітня», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?

Референдум був ініційований групою GeenPeil.