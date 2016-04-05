Суд ЄС розгляне справи Януковича та двох його соратників у кінці квітня

Про це повідомили в Суді ЄС, передає "Європейська правда".

"Справи екс-президента Януковича та його сина Олександра Вікторовича будуть заслухані Генеральним судом 29 квітня о 9.30" – повідомили в суді ЄС.

Крім того, двома днями раніше Суд ЄС розгляне справи Курченка та Клюєва.

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При цьому суд у будь-який момент може прийняти рішення провести слухання за зачиненими дверима, як це було у випадку колишнього першого заступника АП Андрія Портнова.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній президент Віктор Янукович хоче змусити Україну заплатити додаткову компенсацію через суд Європейського Союзу.