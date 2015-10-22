Янукович хоче змусити Україну заплатити додаткову компенсацію через суд ЄС

Про це йдеться у прес-релізі британської адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson LLP, яка виступає стороною захисту Януковича.

Зокрема, адвокатській компанії заявили, що "Європейський суд загальної юрисдикції постановив, що Україна після невдалої спроби української влади приєднатися до справи про скасування санкцій повинна оплатити юридичні витрати президента Януковича".

Захист Януковича зазначив, що їхній підзахисний почав судовий процес щодо скасування санкцій у травні 2014 року.

"Чотири місяці потому влада України подала в Європейський суд загальної юрисдикції клопотання з проханням дозволити Україні приєднатися до судового процесу. У відповідь президент Янукович подав свої заперечення. Згодом, у грудні 2014 року, українська влада поінформувала суд про те, що вона відкликає своє клопотання. Після подання відповідного клопотання юридичною командою президента Януковича у березні 2015 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив, що Україна повинна сплатити витрати, яких зазнав президент Янукович у зв'язку з оскарженням ним спроб України приєднатися до справи про скасування санкцій", - йдеться у повідомленні.

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Адвокат Джо Хейг заявив: «Це важливе рішення. Президент Янукович оскаржує санкції, що були накладені на нього Європейським Союзом на підставі неправдивих звинувачень у скоєнні кримінальних злочинів, висунутих українським режимом. Такі звинувачення президент Янукович рішуче відкидає. Спроби української влади приєднатися до справи про скасування санкцій ЄС були політично мотивовані і помилкові. Президент Янукович мав рацію у тому, що оскаржив такі спроби. Тепер Україна повинна оплатити його юридичні витрати. Ми продовжуємо працювати у справі щодо скасування санкцій проти президента Януковича».

Як повідомляв УНІАН, раніше Янукович подав позов в Європейський суд з прав людини проти України через нібито порушення його прав.