Рішення суду ЄС щодо санкцій проти Портнова набуло чинності

Рішення Суду Євросоюзу у справі про санкції проти колишнього першого заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова набуло чинності. Про це сам Портнов написав у своєму Facebook.

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"Сьогодні канцелярія Суду в Люксембурзі повідомила, що Рада Євросоюзу у встановлені строки не подала апеляційну скаргу і рішення Суду ЄС від 26 жовтня 2015 року, яке визнало протиправними всі рішення Ради ЄС про введення щодо мене міжнародних санкцій вступило в законну силу", - заявив він.

За словами Портнова, з цього моменту рішення люксембурзького суду стало джерелом міжнародного права і може офіційно використовуватися, як прецедент у судових справах проти Євросоюзу заявниками з різних країн світу.

"Сьогодні відправив у Брюссель повідомлення з реквізитами рахунку в українському банку, куди Раді Євросоюзу потрібно перерахувати гроші за рішенням люксембурзького суду", - підсумував він.

Як відомо, Генеральний суд ЄС задовольнив скаргу Портнова на введення проти нього Радою ЄС санкцій у вигляді заморожування активів 26 жовтня минулого року.