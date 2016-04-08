У МЗС вже не бачать сенсу розривати дипвідносини з Росією

Про це посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю журналу «Фокус».

«Зараз жодного сенсу в цьому немає. Дипвідносини можна було розривати під час анексії Криму, коли ще не почалися події в Донбасі, коли не було наших політв'язнів у РФ. Тоді цей жест міг би мати якийсь сенс», - сказав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту розглянути проект постанови про призупинення дипломатичних відносин з Росією.

3 квітня президент Петро Порошенко зазначив, що українські дипломати повинні захищати мільйони українців в РФ, тому розрив дипломатичних відносин не є стратегічною позицією.