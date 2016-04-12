Абромавичус заявив, що йому не пропонували посад у новому уряді

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН про те, чи планує міністр працювати в новому уряді.

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"А мені ніхто не пропонував, - сказав Абромавичус. - У всіх нормальних людей усе залежить від команди і програми. Я приходив мінімум на 2 роки, пробув півтора року. Я завжди розглядаю пропозиції".

При цьому він підкреслив, що команда є ключовою складовою роботи будь-якого чиновника. "Всі наші біди від того, що в ДФС, у Фонді держмайна, в інших структурах часто призначають достатньо нормального керівника, а потім вся команда залежить не від нього. А потім ми всі бачимо, що виходить, - зазначив Абромавичус. - Міністр повинен сам собі набирати команду. Не повинно бути так, що міністра вибирає один, а заступників хтось інший".

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня чинний прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про рішення подати у відставку після багатомісячної політичної кризи, що виникла на початку року. Криза була спровокована відставкою кількох міністрів у січні цього року, а також спробами переформатувати парламентську коаліцію. Після заяви Яценюка переговори щодо коаліції та нового складу уряду прискорилися, проте будь-які остаточні рішення не прийнято.

У лютому Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку у зв'язку з безпрецедентним тиском, який чинили на міністерство представники пропрезидентської фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді.