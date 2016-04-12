Прем'єрський день: сьогодні нардепи повинні створити коаліцію та знайти заміну Яценюку

Про це заявили речник Білого дому та представник Державного департаменту США, передає ТСН.

Ситуацію в Україні вони назвали визначальною для країни, і наголосили, що в американців вона викликає велике занепокоєння. Передати повноваження Яценюка наступнику закликають спокійно. А від нового Кабміну очікують реформ.

"Ми вважаємо важливим, щоб Рада якомога швидше ухвалила новий уряд, відданий необхідним реформам, особливо тим, що рекомендовані Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Ми віримо, що уряд України проведе ці реформи. Ми віримо, що він продовжить втілювати Мінські домовленості. Це спільна відповідальність українського уряду, прем'єр-міністра та всіх членів уряду – відкласти розбіжності та зробити потрібні Україні реформи", – йдеться в офіційній заяві США.

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Тим часом у самій Україні за кілька годин народні депутати своїм голосуванням мають вирішити долю Арсенія Яценюка, який напередодні написав заяву про відставку. Наразі головна інтрига – хто його замінить. До глибокої ночі в урядовому кварталі тривали зустрічі.

Зазначається, що вчора у будівлі парламенту відбулося засідання фракції "Блоку Петра Порошенка". Воно тривало недовго. Депутати розповіли, що Гройсмана не було. Але новини є: до складу БПП увійшли ще троє депутатів. Це означає, що коаліція може налічувати вже 225 депутатів. Також відмовляється йти в Кабмін нинішній керівник Адміністрації президента Борис Ложкін.

Також стало відомо, що проти ночі на переговори до президента Петра Порошенка прийшли й Володимир Гройсман, і Арсеній Яценюк.

Чи дійшли згоди вночі на Банковій, стане зрозуміло вранці – на Грушевського. У парламент сьогодні надійде подання про відставку з посади прем'єра Арсенія Яценюка.

Далі, якщо за його відставку проголосують, почнеться процес утворення нової коаліції. І вже коаліція зможе офіційно висунути кандидата на посаду нового прем'єра.