Штайнмаєр побажав Гройсману успіхів у проведенні реформ, боротьбі з корупцією та реалізації Мінських угод

Про це йдеться у Twitter МЗС Німеччини.

«Штайнмаєр бажає новому прем’єр-міністру України @VGroysman успіхів у проведенні реформ, боротьбі з корупцією + реалізації #MinskAgreements», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 14 квітня, призначила Гройсмана прем'єр-міністром України. За це рішення проголосували 257 депутатів.