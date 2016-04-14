Штайнмаєр побажав Гройсману успіхів у проведенні реформ, боротьбі з корупцією та реалізації Мінських угод
13:53, 14 квітня 2016Політика
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Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр побажав новому прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману успіхів у проведенні реформ, боротьбі з корупцією та реалізації Мінських угод.
REUTERS
Про це йдеться у Twitter МЗС Німеччини.
«Штайнмаєр бажає новому прем’єр-міністру України @VGroysman успіхів у проведенні реформ, боротьбі з корупцією + реалізації #MinskAgreements», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 14 квітня, призначила Гройсмана прем'єр-міністром України. За це рішення проголосували 257 депутатів.
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