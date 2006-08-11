За якої умови Луценко піде у відставку

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО подасть у відставку тільки в тому випадку, якщо перед ним будуть ставитися незаконні завдання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Києві журналістам, пояснюючи причини своїх згоди працювати в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, «якщо мені не будуть давати можливості робити те, що мені належить по закону, ставити незаконні завдання, саботувати, ставити палки в колеса», за таких умов «при будь-якому уряді я подам у відставку».

В той же час на уточнююче запитання журналістів, як він діятиме, якщо йому таки надходитимуть накази всупереч законам, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «По-перше, я не буду їх виконувати, по-друге, якщо це буде непереборною вимогою, я подам у відставку».