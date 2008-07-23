Жванія пішов з допиту, бо "це – шоу, це – шизофренія"

Депутат від НУНС Давид Жванія залишив приміщення головного слідчого управління ГПУ приблизно через 10 хвилин після того, як туди прийшов для дачі свідчень.

Як пояснив сам депутат, він пішов з допиту в зв’язку з тим, що на його думку, слідчі почали ставити питання, які вже багато разів з`ясовувалися під час попередніх допитів.

"Поставили дві камери і почали запитання. Яке задавали вже 250 разів – Ваші анкетні дані, і на камеру. І все. Ми завершили допит. Я встав і пішов, бо це просто приниження", - сказав він.

Він охарактеризував допит, як "черговий акт знущання" над собою, а формат цього допиту, як "формат шизофренії".

"Мені не дали можливості зустрітися з Климович (керівник слідчої групи у справі про отруєння Ющенка). Це – шоу, це – шизофренія. Я не шизофреник", - зазначив він.

Разом з тим він сказав, що прийшов на допит, оскільки хоче убезпечити свою родину від тиску з боку правоохоронних органів, "для того, щоб не лякали дітей" і не казали, що він "ховається за депутатським мандатом".

Він знову поставив під сумнів факт отруєння Ющенка діоксином. Сказавши, що, на його думку, це було харчове отруєння.

Українська правда