Жванія пішов з допиту, бо "це – шоу, це – шизофренія"
Про анкетні дані питали "вже 250 разів"
Депутат від НУНС Давид Жванія залишив приміщення головного слідчого управління ГПУ приблизно через 10 хвилин після того, як туди прийшов для дачі свідчень.
Як пояснив сам депутат, він пішов з допиту в зв’язку з тим, що на його думку, слідчі почали ставити питання, які вже багато разів з`ясовувалися під час попередніх допитів.
"Поставили дві камери і почали запитання. Яке задавали вже 250 разів – Ваші анкетні дані, і на камеру. І все. Ми завершили допит. Я встав і пішов, бо це просто приниження", - сказав він.
Він охарактеризував допит, як "черговий акт знущання" над собою, а формат цього допиту, як "формат шизофренії".
"Мені не дали можливості зустрітися з Климович (керівник слідчої групи у справі про отруєння Ющенка). Це – шоу, це – шизофренія. Я не шизофреник", - зазначив він.
Разом з тим він сказав, що прийшов на допит, оскільки хоче убезпечити свою родину від тиску з боку правоохоронних органів, "для того, щоб не лякали дітей" і не казали, що він "ховається за депутатським мандатом".
Він знову поставив під сумнів факт отруєння Ющенка діоксином. Сказавши, що, на його думку, це було харчове отруєння.