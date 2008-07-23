Бойко агітує Тимошенко їхати в Середню Азію

Керівнику уряду Юлії ТИМОШЕНКО треба їхати до Середньої Азії й домовлятися по суті питання про комфортну ціну на газ для України, вважає народний депутат України, міністр палива і енергетики Опозиційного уряду Юрій БОЙКО.

Як повідомила УНІАН прес-служба народного депутата, про це він заявив в інтерв`ю українській службі Бі-Бі-Сі.

«Керівник «Газпрому» вже кілька разів бував на переговорах у Києві, тому нічого екстраординарного, на моє переконання, в цьому візиті немає, - сказав Ю.БОЙКО. - Є робочий візит, тому що ситуація складна – існують дуже великі борги між НАК «Нафтогаз» і «РосУкрЕнерго». Загальна заборгованість становить близько 2 млрд. грн., і це, безумовно, непокоїть російську сторону. Тим більше, що є позиція середньоазіатських держав щодо ціни на газ наступного року. Це теж ключове питання, і я вважаю, що тут потрібно мати єдину державну переговорну позицію, щоб так само, як ми, тобто уряд Віктора ЯНУКОВИЧА минулого року, відстояли комфортну ціну на газ для України», - заявив екс-міністр палива і енергетики.

Відповідаючи на питання щодо майбутньої ціни на газ для України, Ю.БОЙКО зазначив, що в такому важливому питанні керівництво держави має бути об`єднане, а всі бачили вчора окремі зустрічі керівника уряду і Президента з головою «Газпрому».

«У переговорах щодо газу держава не може відстояти вигідну для себе з погляду економіки позицію, якщо немає єдиної думки у керівництва держави», - вважає Ю.БОЙКО.

«Що стосується нової ціни на газ, то, як відомо, є безпосередня позиція середньоазіатських держав. І це на даний момент - головна проблема, що вони хочуть мати початкову ціну європейського рівня. Я не можу зараз сказати, за якою ціною він (газ – УНІАН) буде, тому що це предмет переговорів з керівниками. Але те, що він буде дорожчим, ніж сьогодні, це вже факт».

Ю.БОЙКО зазначив, що ситуацію, що склалася, ще можна спробувати якимсь чином пом`якшити. Але, по-перше, керівнику уряду потрібно поїхати туди, до Середньої Азії, і заявити там про свою позицію. «Тому що було багато розмов про необхідність візиту, але жодного разу пані ТИМОШЕНКО не їздила ні до Узбекистану, ні до Казахстану, ні до Туркменістану, хоча саме вони є постачальниками газу до нашої країни. А ще я пам`ятаю засідання РНБОУ, на якому Юлія Володимирівна сама попросила Президента доручити їй поїхати в середньоазіатські країни. Президент доручив їй поїхати, але, як відомо, прем`єр це доручення так і не виконала. Тобто, потрібно перейти від декларацій про переговори до переговорів по суті питання», - вважає народний депутат.

Як повідомлялося, вчора, 22 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрічався з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ, а також відбулася зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і керівника НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ з О.МІЛЛЕРОМ, на якій сторони обговорили підготовку довгострокового контракту на постачання газу до України в 2009 і подальші роки.