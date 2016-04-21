Італія бачить позитивні сторони в наданні Україні безвізового режиму й не боїться міграційних загроз

Таку позицію Італії підтвердив у Римі заступник міністра закордонних справ країни Вінченцо Амендола під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Оленою Зеркаль, передає Радіо Свобода.

Із відкриттям кордонів для українців італійська сторона не бачить загрози для збільшення міграційного потоку з України, додав у коментарі для Радіо Свобода посол України в Римі Євген Перелигін. За його словами, Україна не є постачальником мігрантів у тих обсягах, які, на відміну від потоку з африканських країн, можуть погіршити внутрішню ситуацію в країні. З іншого боку, додає дипломат, присутні на Апеннінах українці не створюють проблем для суспільства, а навпаки, допомагають стабілізувати внутрішній ринок праці, зокрема у сфері надання соціальних і домашніх послуг італійським родинам.

Щодо лібералізації візового режиму Рим не висловлює і застережень з приводу збройного конфлікту на сході України. Як пояснив Перелигін, за останні два роки кількість нелегалів з України до ЄС суттєво не збільшилася, до того ж між Києвом та ЄС функціонує угода про реадмісію осіб. Посол додав, що понад мільйон переселенців з Донбасу залишилися в Україні, а не виїхали в країни спільноти. І останнє, зауважує посол, наявність біометричного паспорта дає гарантію, що навіть нелегал буде ідентифікований і повернений в Україну.

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Водночас Рим вважає за необхідне продовжити санкції проти Росії до повного виконання Москвою Мінських домовленостей. Таку позицію Італії також підтвердив заступник міністра закордонних справ Амендола під час політичних консультацій з українською колегою Зеркаль.

Західні оглядачі часто відносять Італію до країн ЄС, які бажають утриматися від антиросійських санкцій з огляду на економічні збитки для внутрішніх економік.

20 квітня Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України, перевівши Україну до списку держав, громадяни яких мають змогу подорожувати до країн Шенгенської зони без віз.

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Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна вдало виконала всі критерії за планом дій щодо візової лібералізації.

Після того, як ця пропозиція буде схвалена, громадяни України, що мають біометричні паспорти, не потребуватимуть віз для короткотермінових (не більш як на 90 днів протягом кожних 180 днів) поїздок без права на працевлаштування до країн Шенгенської зони.