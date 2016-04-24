МЗС подякувало Папі Римському за благодійну акцію на підтримку України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

«Висловлюємо глибоку вдячність главі католицької церкви за його заклик до благодійної акції, яка відбулася 24 квітня. Щиро дякуємо папській Раді «Cor Unum» та національним Конференціям єпископів за організацію і підтримку кампанії зі збору коштів у державах Європи», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПапа Франциск забрав з собою у Ватикан 12 біженців

«Розглядаємо зазначену доброчинну ініціативу як важливий жест солідарності усіх європейців з українським народом і потужний сигнал на підтримку нашої держави у вирішенні актуальних внутрішньо- та зовнішньополітичних викликів, спричинених російською військовою агресією», - додали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Папа Римський Франциск оголосив про свою ініціативу 24 квітня зібрати по католицьких парафіях Європи гуманітарні кошти для потреб потерпілого населення в Україні. Окремі представники Ватикану наголосили, що завдяки понтифіку тема «забутої» війни повернулася в центр уваги західного суспільства.