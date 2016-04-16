Папа Римський приїхав на острів Лесбос для зустрічі з біженцями (фото)
13:16, 16 квітня 2016Світ
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Понтифік відвідає один із таборів біженців на грецькому острові.
REUTERS
Папа Римський Франциск у суботу, 16 квітня, прибув на грецький острів Лесбос в Егейському морі.
Понтифік планує провести зустріч з біженцями в таборі Моріа, в якій також візьмуть участь патріарх Константинопольський Варфоломій і архієпископ Ієронім Другий, пише «Німецька хвиля».
Три духовні пастирі мають намір підписати спільну заяву і помолитися за мігрантів, які загинули під час переправи через Егейське море.
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Папа Римський також зустрівся з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом.
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