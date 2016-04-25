У БПП наголошують, що законопроект з деофшоризації має базуватися на європейському законодавстві

Про це після засідання групи заявила голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ніна Южаніна.

"Я не можу прийняти позиції, яку нав’язує Юлія Тимошенко, – повністю зруйнувати систему оподаткування в Україні. Глобальні законопроекти, які стосуються оподаткування у всіх сферах життєдіяльності, мають пройти широке обговорення в експертному колі, так, як проходило обговорення змін до Податкового кодексу. Цей процес може зайняти декілька місяців. Тільки після цього ці напрацювання можуть лягти в основу проектів законів. Ми маємо розуміти, що руйнувати законодавство завжди легше, ніж створювати нові робочі місця, будувати підприємства. На жаль, цього ніколи не робили політики, які зараз вимагають негайно зробити податкове законодавство більш жорстким. Навпаки, раніше вони активно зловживали недосконалістю законодавства в сфері бюджетних відносин", – заявила Ніна Южаніна.

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Голова комітету висловила жаль щодо того, що засідання робочої групи було перетворено на політичне шоу: "Юлія Тимошенко фактично зірвала засідання робочої групи. Не пропонуючи нічого конструктивного, вона демонструвала одне – бажання заблокувати підготовку законодавчої бази з реальної деофшоризації".

За словами Ніни Южаніної, зараз група зосередить свою роботу на імплементації плану дій BEPS (міжнародна боротьба з ерозією податкової бази та переміщенням прибутків) для того, щоб забезпечити автоматичний обмін податковою інформацією, без якої ми нічого не зможемо зробити.

"Це дозволить розробити основні зміни до податкового законодавства. На завершальному етапі ми маємо підготувати законопроект, який буде базуватися на європейському законодавстві і відповідати європейським стандартам", – заявила Южаніна.