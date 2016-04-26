Геращенко назвала терміни перетворення ВР на парламент європейського зразка

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Європейському парламенті заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Якщо ми говоримо про зміни до регламенту (роботи Верховної Ради), процедури, зміни підходів до роботи секретаріату - це потребує півтора-два роки, але є такі позиції, як політична культура депутатів. Це не можна виміряти часом. Це потрібно вимірювати політичною волею", - сказала Геращенко.

На її переконання, у даний час перед ВР стоїть завдання запроваджувати нові правила, в тому числі такі як "відповідальність політиків, необхідність відвідувати пленарні засідання, брати активну участь у прийнятті законів".

"Це (трансформувати парламент) можна зробити раніше, якщо буде політична воля, і може затягнутися, якщо не буде політичної волі, на роки. Тоді виборці внесуть свої корективи", - підкреслила перший заступник голови ВР.

Геращенко нагадала, що у травні планується внести зміни до регламенту роботи Верховної Ради, але "системна робота потребує довшого часу".

"Ми беремо два роки і сподіваємося, що нинішній парламент та секретаріат вже зазнають цих змін, але певні новації будуть закладені в регламент, щоб їх відчув новий склад парламенту", - зазначила вона.

Своєю чергою голова делегації ЄП у Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович повідомив, що у наступні рік-півтора буде вжито ряд заходів "з усіма партнерами, міжнародними організаціями, неурядовими структурами" щодо змін у роботі Верховної Ради України.

За його словами, результатом цієї роботи має стати ВР, що працюватиме як класичний західноєвропейський парламент.

"Рік-півтора - це терміни для виконання проекту, але справжнє перетворення Ради залежить від друзів у Раді, які були демократично обрані в Україні", - наголосив Пленкович.

Як повідомляв УНІАН, місія Європарламенту на чолі з Петом Коксом підготувала ряд рекомендацій, спрямованих на покращення роботи Верховної Ради України. Зокрема, рекомендації покликані оптимізувати процес ухвалення законів, поліпшити комунікацію між Кабміном і парламентом, скоротити кількість комітетів ВР.

17 березня народні депутати підтримали рекомендації Європарламенту щодо реформування Верховної Ради України.