Депутати підтримали рекомендації Європарламенту щодо реформування Ради

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (№ 4219) проголосували 240 із 320 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою визнаються рекомендації місії Європейського парламенту як основа для внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України.

Відповідно до рекомендацій, для підтримки належного порядку під час проведення пленарних засідань ВР рекомендується започаткувати роботу інституту парламентських приставів.

Рекомендаціями пропонується змінити процедуру ухвалення законів у ВР, зокрема, «запровадження системи голосування за звичайні закони простою більшістю голосів народних депутатів України за умови наявності кворуму». Мінімальний кворум для ухвалення законів має бути встановлений з урахуванням міжнародної практики. Вимога щодо абсолютної більшості голосів повинна бути збережена для ухвалення особливих законів виняткової важливості, перелік яких слід визначити з урахуванням міжнародної практики.

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Крім того, згідно з рекомендаціями, календарний план роботи сесії Верховної Ради має бути переглянутий у контексті запровадження тижнів, відведених одночасно для пленарних засідань ВР та для роботи в комітетах ВР, депутатських фракціях (групах), а також відмови від тижнів, цілком присвячених роботі народних депутатів в органах Верховної Ради.

Також пропонується засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) проводити у закритому для засобів масової інформації режимі.

Рекомендаціями пропонується у структурі ВР наступного скликання передбачити меншу кількість комітетів (орієнтовно 20).

Також зазначається, що рішення щодо врегулювання статусу парламентської опозиції повинно бути прийнято якнайшвидше.

Відповідно до рекомендацій, офіційному внесенню урядом до Верховної Ради будь-якого важливого законопроекту має передувати подання до профільного комітету ВР так званої «Білої книги» - документа, що пояснює політичні цілі запропонованого законопроекту та заходи, які пропонується здійснити. За результатами обговорення «Білої книги» на засіданні профільного комітету ухвалюється висновок.

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При цьому апарат Верховної Ради «повинен проводити ґрунтовний аналіз кожного запропонованого законопроекту на предмет уникнення дублювання (або суперечності) з чинним національним законодавством. У реєстрації повинно бути відмовлено у разі невідповідності законопроекту формі та вимогам, встановленим статтями 90 та 91 Регламенту Верховної Ради».

Також пропонується розглянути можливість створення (організації) системи роботи групи спеціальних парламентських кореспондентів, яка б включала в себе постійне представництво у парламенті політичних кореспондентів – представників ключових ЗМІ держави.

Крім того, пропонується розробити «чіткі інструкції для народних депутатів України щодо предмета та можливих тем депутатських запитів і звернень», а також запровадити систему реєстрації та публікації депутатських запитів та звернень і отриманих відповідей.

Відповідно до рекомендацій, голова Верховної Ради (головуючий на пленарному засіданні) повинен мати право назвати та відсторонити від участі у пленарному засіданні народних депутатів за поведінку, яка має ознаки насильства або спрямована на зрив роботи ВР. Термін відсторонення залежатиме від ступеня серйозності порушення порядку. Крім того, необхідно розглянути можливість запровадження фінансових стягнень.

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Прийнятою постановою голові Верховної Ради Володимиру Гройсману рекомендовано створити за участю голів депутатських фракцій (груп) Робочу групу для підготовки і сприяння реалізації у співпраці з Європарламентом плану заходів, спрямованих на забезпечення впровадження рекомендацій місії ЄП. Також рекомендується затвердити план заходів, спрямованих на забезпечення впровадження рекомендацій.

Як повідомляв УНІАН, з 29 лютого по 2 березня у Брюсселі відбувся "Український тиждень". Тоді Пет Кокс, який очолює місію Європарламенту з реформування ВР, представив звіт із низкою рекомендацій, які дозволять покращити роботу парламенту України.