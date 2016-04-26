В уряді вимагають захистити книжковий ринок від антиукраїнської продукції

Таке рішення ухвалили на нараді віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка з письменниками, видавцями, представниками СБУ та ДФС щодо механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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«Попри те, що кількість російських книжок пропагандистського характеру на книжкових полицях наших магазинів меншає, процес їх завезення і продажу, на жаль, залишається неконтрольованим. Нам потрібно усім разом – органам влади, видавцям, письменникам, бібліотекарям та представникам громадськості напрацювати алгоритм дій і вирішити, яким шляхом ми рухаємося далі», - зазначив Кириленко.

За даними Держкомтелерадіо, на сьогодні понад 70% друкованої продукції, що реалізується в Україні, є продукцією країни-агресора, і більшість її є контрафактною. Та навіть якщо вдається зафіксувати порушення нелегального перетину кордону таких книжок, через недосконале законодавство є ймовірність, що через суд вони будуть повернені власнику.

На думку письменника і видавця Дмитра Капранова, заборона російської продукції не вирішить проблему і може бути введена в дію лише в крайньому випадку. Він вважає, що книжки країни-агресора потрібно ліцензувати.

«Ліцензування – це дієвий механізм контролю, який не порушує міжнародних правил торгівлі. Якщо його впровадити на російські книжки, то можна відсікти усю антиукраїнську продукцію. Головною перевагою ліцензування буде те, що воно опиратиметься на експертну думку кваліфікованої громадськості – критиків, видавців, рецензентів», - переконаний Капранов.

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Під час наради вирішели створити робочу групу при Держкомтелерадіо, яка має виробити дієвий механізм обмеження доступу російської друкованої продукції в Україну. Перше засідання заплановано на 29 квітня.