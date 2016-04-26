Московський суд заочно заарештував Григоришина

Про це повідомляє ТАСС.

"Суд постановив задовольнити клопотання слідства і обрати щодо Григоришина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно", - оголосив рішення суддя.

Слідчий в суді просив задовольнити клопотання, обґрунтовуючи це тим, що наміри Григоришина погасити збитки були враховані і засідання було відкладено, але грошові кошти досі не були переведені. Слідчий також зазначив, що Григоришин перебуває в міжнародному розшуку і переховується від слідства. Представник прокуратури позицію слідства підтримала.

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Захист заперечував проти задоволення клопотання слідства, заявляючи, що слідством і податковою інспекцією не було надано достатньої інформації для погашення збитків. "Реально скористатися правом на відшкодування шкоди не представлялося можливим. До початку сьогоднішнього засідання порядку щодо відшкодування шкоди, точної суми до оплати нам не було надано", - сказав адвокат.

Також захист зазначив, що слідство не надало документів про те, що Григоришин якимось чином був повідомлений про порушення справи щодо нього. "Також немає підстав говорити про те, що Григоришин переховується від органів слідства, оскільки ще до порушення кримінальної справи він вже перебував за межами РФ", - зазначив адвокат.

Захист знову заявив, що Григоришин готовий відшкодувати збитки, але у зв'язку з відсутністю прямого авіасполучення з Києвом вони не встигли отримати завірену їх довірителем заяву.

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Григоришину інкримінується порушення ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 КК РФ (організація ухилення від сплати податків групою осіб за попередньою змовою).

Як вважає слідство, бізнесмен за попередньою змовою з гендиректором ТОВ "ПИК Созидание" Володимиром Богатирьовим умисно вніс у податкові декларації з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток за 2009-2010 роки завідомо неправдиві відомості, чим заподіяв шкоду бюджету РФ на загальну суму майже 675 мільйонів рублів. Кримінальні справи стосовно Григоришина і Богатирьова об'єднані в єдине провадження. Богатирьову слідство інкримінує ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Термін слідства у справі продовжено до 8 червня.