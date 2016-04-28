Безсмертний оцінив можливість виборів на Донбасі та заговорив про "сверблячку" в декого з цього питання

Про це політик розповів в інтерв’ю "Європейській правді"

"Будь-хто, хто розуміє цей процес, знає, що виборів в ОРДЛО не буде ні цього, ні наступного року. Щоб підготувати суспільну думку, розв’язати питання безпекового характеру, забезпечити демілітаризацію, демобілізацію, відновити хоча б по мінімуму суверенітет, потрібно від 3 до 5 років", - стверджує переговірник.

За словами Безсмертного, заяви політиків, в тому числі європейських лідерів, про можливе швидке проведення виборів, не мають під собою підстав.

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"Я від початку був здивований тим, що 90% учасників цього діалогу, за винятком окремих представників української сторони, чомусь розраховували на реактивну швидкість цього процесу. Я й сьогодні, провівши купу часу на самітах та зустрічах, не можу зрозуміти, звідки ця сверблячка", - додав він.

Раніше Безсмертний заявляв, що Україна і РФ по-різному розуміють роботу поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.