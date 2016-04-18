Україна і РФ по-різному розуміють роботу поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі - Безсмертний

У коментарі Сегодня.uа представник України в політичній підгрупі Роман Безсмертний розповів, що учасники продовжать обговорювати модальності виборів на окупованому Донбасі.

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"Тристороння контактна група буде збиратися в середу, 20 квітня. Політична підгрупа буде збиратися завтра і післязавтра, тобто – у вівторок і середу. Мені невідомо, який план на засіданні тристоронньої групи, тому що вони його узгодять, думаю, завтра остаточно. Що стосується політичної підгрупи, ми продовжуємо обговорювати модальності виборів. Це перше питання. Друге - питання безпеки під час і після виборів. У нас завтра зустрічі один на один: спочатку ми працюємо з посередником (ОБСЄ), потім росіяни з посередником, а ввечері відбудеться загальна пленарка. А в середу - загальне пленарне засідання", - сказав Безсмертний.

Безсмертний сказав, що не бачить жодного цілісного законопроекту про вибори. "Це перша позиція. Друга, я бачу колосальну небезпеку в прийнятті взагалі будь-якого окремого закону про особливості виборів на Донбасі. Це моя позиція як громадянина, і я намагаюся донести цю позицію до всіх керівників України. І третє, – досягається успіх тільки в комплексному документі, який змальовує і описує питання безпеки до виборів, питання безпеки виборів, питання виборів, питання безпеки після виборів, питання амністії, питання економічного режиму співпраці, питання моделі влади, питання та модель системи безпеки суден на цій території та процедура виходу контролю на державний кордон. Це моя позиція, я на ній наполягав і наполягаю. Розрив, у цьому випадку – прийняття окремого закону про одному, другому або третьому буде призводити до затягування вирішення цієї ситуації", – вважає представник України в політичній підгрупі.

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Коментуючи можливість розгортання на Донбасі поліцейської місії ОБСЄ, Роман Безсмертний заявив, що ця ініціатива, власне, виходила з політичної підгрупи. "Мова йде про безпеку під час виборів, так зване патрулювання. Але так, як це розуміють росіяни для нас неприйнятно. Вони його розуміють як безпековий контроль ОБСЄ тільки на лінії розмежування. Нас же цікавить патрулювання, щоб воно здійснювалося на паритетних засадах. Тобто, представниками української поліції, представниками міжнародного поліцейського корпусу та представники територіальних громад. Хочете, називайте їх народною міліцією (яка буде складатися з представників так званих "ДНР" і "ЛНР"). Будь-які інші варіанти, які, скажімо, викривляють якусь ситуацію, не дає можливості взагалі провести там вибори. Те, що європейці розуміють під словом "безпека", – вони мають на увазі безпеку до виборів, під час виборів і після виборів. Особливість безпеки до виборів – це виведення військових формувань. Не можуть проводитися вибори на території, де знаходяться війська, тим більше - іноземні регулярні війська", - пояснив Безсмертний.

За його словами, ініціатива України полягала в тому, щоб забезпечити безпеку за допомогою, в тому числі, поліцейського контингенту під час виборчого процесу. "Спочатку йде верифікація, що можна проводити вибори, далі забезпечується система моніторингу патрулювання під час виборів та у складі верифікації та процесу патрулювання знаходиться поліцейська місія. Який її мандат залежить від того, яким мандатом її наділить ОБСЄ". - підсумував представник України в політичній підгрупі.