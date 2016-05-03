На конференції ЮНЕСКО заявили про репресії щодо кримських журналістів

З доповіддю про ситуацію на півострові виступила редактор проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Олена Юрченко, повідомляє інтернет видання.

За її словами, починаючи з 2014 року, влада Росії та підконтрольна їй влада Криму «знищують найменші острівці свободи вираження думок в медіа, а незалежна журналістика там опинилася під загрозою вимирання».

«В анексованому Росією Криму з 2014 року відбувається утиск незалежних ЗМІ і громадянського суспільства. Кримчан, не згодних з позицією Кремля, залякують, змушують мовчати або видавлюють з Криму. Незалежні голос або критику в Росії і окупованому Криму прирівнюють до сепаратизму або екстремізму. За поширення в соціальних мережах критичних зауважень, статей або зображень, можна бути звинуваченим в екстремізмі, що тягне за собою кримінальне переслідування і позбавлення волі », – заявила Юрченко.

Вона також зазначила, що доступ до Криму міжнародним спостерігачам, як і раніше, закритий. Тому, на її думку, необхідно зробити все можливе для того, щоб міжнародні правозахисні організації домоглися можливості своєї присутності в Криму.

Як відомо, Всесвітній день свободи друку, що відзначається щорічно 3 травня, покликаний наголосити на основоположних принципах свободи друку, стати можливістю для оцінки стану свободи преси в світі, сприяти захисту ЗМІ від зазіхань на їхню незалежність і вшанувати пам’ять журналістів, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків.

3 травня був проголошений Всесвітнім днем свободи друку Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй в 1993 році за рекомендацією 26-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».