ВР ухвалила закон, що дозволяє Луценку очолити Генпрокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 258 народних депутатів із 372, зареєстрованих у сесійній залі.

Ухваленими змінами в Законі "Про прокуратуру" встановлюється, що на посаду генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який, серед іншого, має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

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Раніше у відповідній статті йшлося про те, що ця особа повинна мати вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше 10 років.

Також встановлюється, що у структурі ГПУ утворюються департаменти, управління та відділи, а також Генеральна інспекція.

Так, до повноважень генпрокурора додається пункт, згідно з яким він за поданням Генеральної інспекції направляє матеріали до Державного бюро розслідувань.

Крім того, змінами встановлено, що прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше 3 років. Прокурором ГПУ може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше 5 років.

Раніше в обох цих положеннях йшлося про необхідність протягом цих строків працювати саме на посаді прокурора.

У прикінцевих положеннях Закону "Про прокуратуру" також до 15 квітня 2017 року (замість 15 квітня 2016 року) відтерміновується набрання чинності статтями 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79. Зокрема це стосується посвідчення прокурора; добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури; подання кандидатом на посаду прокурора документів до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; кваліфікаційного іспиту; спеціальної перевірки кандидата на посаду прокурора та його спецпідготовки; органу, що здійснює дисциплінарне провадження і дисциплінарного провадження щодо прокурора; подання про звільнення прокурора з посади; порядку звільнення з посади генпрокурора. Крім того, це статті щодо загальних засад прокурорського самоврядування, органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Зокрема це стосується Всеукраїнської конференції працівників прокуратури та Ради прокурорів України.

Також у перехідних положеннях Закону "Про прокуратуру" визначено, що тимчасово, до 15 квітня 2017 року, призначення прокурора на адміністративну посаду першого заступника генпрокурора, заступника генпрокурора, керівника підрозділу ГПУ, його заступника, керівника регіональної прокуратури, його першого заступника та заступника, керівника місцевої прокуратури здійснюється генеральним прокурором. При цьому призначення прокурора на адміністративну посаду першого заступника генпрокурора здійснюється на строк повноважень генпрокурора.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.