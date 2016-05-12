Заради закону під Луценка-генпрокурора надрукували спецвипуск "Голосу України" (фото)

Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook продемонстрував народний депутат Володимир Ар`єв.

Читайте такожПорошенко запропонував Раді призначити Луценка генпрокуром

Закон опубліковано у випуску № 86 (6340).

Як повідомляв УНІАН, закон був ухвалений Верховною Радою сьогодні, 12 травня. Його вже підписав президент України Петро Порошенко.

Закон відкриває шлях голові фракції "Блок Петра Порошенка" Юрію Луценку до посади генерального прокурора.

Також президент вніс до ВР проект постанови про надання згоди на призначення Луценка на посаду генпрокурора.

Нагадаємо, президент закликав Яценюка і Шокіна піти 16 лютого. При цьому Рада остаточно відправила генпрокурора у відставку через майже півтора місяця і кілька лікарняних - 29 березня.