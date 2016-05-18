Гройсман провів нараду з керівниками провідних фармацевтичних підприємств України

Як наголошується в прес-релізі Асоціації, виробники ліків представили прем'єр-міністру потенціал національної фармацевтичної галузі та задекларували підтримку ініціатив уряду щодо дерегуляції ринку медичних препаратів України.

З метою підвищення рівня доступності ліків для населення фармвиробники, які сьогодні сукупно забезпечують майже 80% потреби у ліках, запропонували затвердити протоколи лікування, що дозволить найближчим часом з'ясувати реальну вартість лікування за всіма нозологіями та в подальшому призведе до зниження цін на медичні препарати. Ще одним шляхом підвищення доступності ліків, на думку фармацевтів, є впровадження референтних цін на медпрепарати. Обидва шляхи були підтримані всіма учасниками наради, наголошується в прес-релізі Асоціації.

Крім того виробники ліків України звернули увагу прем'єр-міністра на необхідність проведення публічного конкурсу для вибору нового голови Державної служби з лікарських засобів за новою процедурою, передбаченою нещодавно прийнятим Законом «Про державну службу», а також на необхідність затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Серед інших питань, які були розглянуті: зарегульованість процедур в патентному відомстві при реєстрації лікарських засобів, необхідність підтримки з боку уряду прийняття нового Закону України «Про лікарські засоби» замість чинного, який був затверджений ще в 1995 році.

Завершуючи нараду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував у найближчі два тижні провести розширену зустріч у Києві за участю представників національної фармацевтичної галузі, громадськості та медичних працівників, щоб вирішити найбільш болючі питання в сфері медицини та фармацевтики на користь суспільства і держави.

Раніше стало відомо, що Гройсман взяв участь у церемонії відкриття нового 8-ми поверхового лабораторно-виробничого комплексу «Інтерхім» з логістичним центром і адміністративною частиною загальною площею 15 тис. кв. м. Обсяг інвестицій у проект склав 42 млн євро.

У ході офіційної частини церемонії Гройсман заявив, що має намір докласти максимум зусиль для розвитку української фармацевтичної галузі.