Податковий Комітет ВР підтримав звіт Насірова

17:04, 18 травня 2016
Політика
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Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики за результатами розгляду звіту Голови ДФС Романа Насірова прийняв рішення "схвалити звіт".

Насірову рекомендували продовжити реформування митниці та усунути виявлені недоліки / Фото УНІАН

За це під час засідання Комітету 18 травня проголосувала абсолютна більшість народних депутатів, членів Комітету з питань податкової та митної політики.

Проти висловилися лише 4 парламентарі, а загалом до складу Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики входить 32 нардепи.

Пропозиція окремих парламентарів визнати роботу голови ДФС Романа Насірова незадовільною, а також рекомендувати Кабінету Міністрів вжити щодо нього дисциплінарних заходів, підтримана не була.

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Водночас, більшість членів Комітету визнали наявність проблем в роботі митниці. А також рекомендували Роману Насірову продовжити реформування структури та усунути виявлені недоліки.

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