Податковий Комітет ВР підтримав звіт Насірова
Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики за результатами розгляду звіту Голови ДФС Романа Насірова прийняв рішення "схвалити звіт".
За це під час засідання Комітету 18 травня проголосувала абсолютна більшість народних депутатів, членів Комітету з питань податкової та митної політики.
Проти висловилися лише 4 парламентарі, а загалом до складу Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики входить 32 нардепи.
Пропозиція окремих парламентарів визнати роботу голови ДФС Романа Насірова незадовільною, а також рекомендувати Кабінету Міністрів вжити щодо нього дисциплінарних заходів, підтримана не була.
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Водночас, більшість членів Комітету визнали наявність проблем в роботі митниці. А також рекомендували Роману Насірову продовжити реформування структури та усунути виявлені недоліки.