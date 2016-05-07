Насіров здивований заявою Москаля про намагання відновити тіньові схеми на Закарпатській митниці

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров висловив здивування з приводу заяви голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля про намагання відновити тіньові схеми на Закарпатській митниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Насіров сказав на брифінгу у Львові, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви Москаля.

За словами Насірова, що йому дивно чути такі заяви.

«На західному кордоні найкращою в нас вважається Львівська область. На другому місці, де у нас війна, - Волинська митниця, а найпроблемнішою є Закарпатська митниця. Тому мені навіть шкода, що губернатор найлегшим способом обирає сказати, що «я тут непричетний і буду йти». Кандидатура митника, який зараз знаходиться, саме кандидатура Москаля, він пропонував пана Колеснікова, і в нас є багато питань за останні часи роботи пана Колеснікова», - сказав Насіров.

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Як повідомляв УНІАН, 6 травня Москаль написав офіційне звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому попросив направити подання президенту України про звільнення з посади.

У зверненні Москаля, опублікованому на його офіційному сайті, йдеться, що Закарпаття «віддається на відкуп контрабандистам і вмикається зелене світло для незаконного переміщення сигарет через державний кордон».

«Зараз на Закарпатті йде повторення ситуації, яка призвела до кривавих подій 11 липня 2015 року в Мукачеві. І я не можу бути в ній стороннім спостерігачем. Подолати контрабанду в окремому регіоні за умов, коли центральні структури не тільки не допомагають, а навпаки – намагаються відновити тіньові схеми, – неможливо…», - наголосив Москаль.

Він також повідомив, що 30 квітня терміново в порядку переведення з Верховної Ради України на посаду заступника начальника митниці – начальника підрозділу по боротьбі з контрабандою було призначено Андрія Кримського, який працював помічником-консультантом народного депутата України Валерія Пацкана.

«За наявною інформацією, Роман Насіров (голова Державної фіскальної служби України – УНІАН) уже призначив виконувача обов’язків начальника Закарпатської митниці. Підкреслюю, що із Закарпатською обласною державною адміністрацією це призначення не узгоджувалося», - наголосив Москаль.