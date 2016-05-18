Росія відмовила Україні в екстрадиції Януковича – ГПУ

Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. "На сьогоднішній день надійшла відповідь про відмову в екстрадиції, тому ми вже будемо ставити питання про те, щоб його допитати на території Росії", – сказав він.

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За словами Горбатюка, на даний час повідомлено про підозру колишньому президенту в семи кримінальних провадженнях.

Як повідомляв УНІАН, у ГПУ заявили, що екс-президента України Віктора Януковича розшукує Інтерпол у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння коштами при будівництві спецлінії зв'язку "Укртелекому".

Раніше сьогодні адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний не отримував російське громадянство і перебуває на території Росії на підставах, передбачених законодавством цієї країни.