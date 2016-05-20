Резолюція по Криму не має жодної цінності – член ради Венето

Прийняття цієї резолюції було пропагандистським жестом, спрямованим на місцевих жителів і практично нічого не значить на міжнародному рівні. Про це заявив член ради від Демократичної партії Граціано Адзалін, передає Російська служба ВВС.

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"З практичної точки зору, воно означає мало або взагалі нічого. Це було рішення, у якого не буде жодних наслідків. За ним не буде ніякої законодавчої ініціативи - наприклад, акту про визнання [статусу Криму], в силу якого можна буде почати двосторонні відносини, відкрити диппредставництва і тощо. Ні, нічого цього не буде. Точно так само не буде ніяких наслідків в плані економіки. В Італії зовнішня політика не входить до повноважень регіону. Визнати державу може тільки інша держава. Венето - це не держава, це лише регіон суверенної держави, Італії". – розповів Граціано Адзалін.

"Відбулася подія, яке не має жодної цінності. Це не тільки моя думка, це об'єктивна оцінка. Це викликало великий інтерес російських ЗМІ, але національні газети Італії про це не написали і новини", - підсумував він.

Як відомо, регіональна рада Венето в середу прийняла резолюцію про створення комітету, який буде виступати за скасування санкцій проти Росії та визнання права Криму на самовизначення.