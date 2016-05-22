Порошенко їде до Туреччини

Там він візьме участь у Всесвітньому гуманітарному саміті, який відбуватиметься у Стамбулі, йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Президент України виступить у рамках пленарного засідання, а також візьме участь у роботі круглого столу, присвяченого ролі політичного лідерства у запобігання та припиненні конфліктів.

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Програмою візиту також передбачені двосторонні зустрічі Порошенка з главами держав та урядів, які беруть участь у саміті.

Зазначається, що підготовка саміту, який стане першим заходом такого характеру, тривала три роки під егідою ООН.