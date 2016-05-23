Порошенко: Росія бачить у демократії загрозу, а в свободі – отруту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу на Всесвітньому гуманітарному саміті Організації об’єднаних націй сьогодні у Стамбулі.

"Сьогодні йде протистояння між тими, хто грає за правилами, і тими, хто вважає, що правил насправді не існує. Ми це чітко бачимо по Росії – ядерній державі, яка бачить в демократії загрозу, а в свободі – отруту", - зазначив президент.

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"Справа тут не в різних інтерпретаціях, а в різних цілях. Ті, хто хоче гармонії, вважають, що це необхідно для виживання, а Росія має на меті збільшити свій вплив", - додав Порошенко.