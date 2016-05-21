Порошенко: Україні на шляху до ЄС треба подолати агресію Росії і провести реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко заявив перед початком церемонії підняття Європейського прапора з нагоди Дня Європи перед Адміністрацією президента сьогодні у Києві.

Читайте такожУкраїна виконала усі умови для отримання безвізового режиму з ЄС – ПорошенкоЗа його словами, для повернення до спільного європейського дому Україні необхідно подолати два ключових виклики.

«Виклик перший – це ефективне протистояння російській агресії, і саме тому ми за 2 роки побудували українську армію», - заявив президент.

За його словами, українці «зупинили сотні російських танків, тисячі одиниці артилерії, навалу Росії» й захистили Європу.

«Другий виклик – це виклик амбітних, ефективних, всеохоплюючих, системних реформ, які змінять Україну», - додав президент.

«Ми всі є творцями нашого спільного прогресу, ми всі прагнемо того, щоб Україна стала справжньою історією успіху, і я впевнений, що все у нас вдасться. Я впевнений в тому, що одного дня найкращі українські громадяни займуть свої місця в Європейському парламенті, в Європейській комісії, у європейських інституціях. Це буде той день, коли Україна посяде достойне місце серед країн-членів ЄС», - заявив він.

«Я переконаний, що одного дня українська мова набуде статусу офіційної мови ЄС, я вірю в об’єднану Європу, наш спільний дім. Я вірю в об’єднану, сильну демократичну, європейську Україну», - додав Порошенко.