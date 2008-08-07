Ющенко про повінь, РНБО, героїв і уряд Єханурова

Через 30 днів відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому буде прийняте комплексне рішення щодо роботи з ліквідації наслідків повені у шести областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Могилів-Подільському за підсумками його поїздок до усіх 6 регіонів, постраждалих внаслідок стихії.

Також, за словами глави держави, на засіданні РНБО планується оцінити роботу влади.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що в цілому влада спрацювала добре.

«Я бачив багато героїв», - сказав Президент, говорячи, в тому числі, й про керівників сільських, міських рад.

Водночас він зауважив, що траплялися випадки, коли посадовці поводились неадекватно. Зокрема, В.ЮЩЕНКО навів приклад, коли керівник однієї сільради втік на два дні, та деякі інші подібні випадки.

Також він розкритикував уряди за недофінансування протипаводкових програм. За словами В.ЮЩЕНКА, жоден з урядів, за винятком уряду Юрія ЄХАНУРОВА, не фінансував протипаводкові програм в повному обсязі. Він висловив думку, що якби ця робота велась, то наслідки повені були б значно меншими.

Президент окремо подякував Міністерству оборони та Міністерству з питань надзвичайних ситуацій за роботу з ліквідації наслідків стихії.