Звільнення Савченко не має бути умовою для ослаблення санкцій щодо РФ - Маккейн

Про це він сказав в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".

Маккейн вважає, що причиною звільнення українською льотчиці є тиск міжнародної спільноти на Росію. З цієї ж причини, вважає він, вчора звільнили з азербайджанської тюрми журналістку Радіо Свобода Харіджу Ізмаїлову.

Читайте такожФейгін: Справа Савченко - це історія злочину Російської держави

«Без сумніву, це результат міжнародного тиску. Не впевнений з чийого боку конкретно, але, вважаю, це результат міжнародного засудження того, як обійшлися з мужніми жінками. Так що, я думаю, думка міжнародної спільноти мала на це вплив», - зазначив сенатор.

Він висловив переконання, що через звільнення Савченко не можна послаблювати санкції щодо Росії. «Надія ніколи б на це не погодилась», - підкреслив Маккейн.

«У випадку з Надією Савченко - вона була звільнена в обмін на двох росіян, які перебували в ув'язненні. Тобто, по суті, мова йде про обмін ув’язненими і ми повинні це розуміти. Надя Савченко була б останньою людиною, яка б хотіла щоб ми зняли санкції з Росії в обмін на її свободу. Санкції повинні бути пов’язані безпосередньо з діями Росії. Росія окупувала Крим, намагається відокремити східну Україну, що суперечить міжнародному законодавству", - прокоментував сенатор.

Читайте такожРішення звільнити Савченко приймали Порошенко і Путін, а не "нормандська четвірка" - РосЗМІ

«Якщо у Європі вважають, це рівноцінним обміном (звільнення Савченко в обмін на зняття санкцій – УНІАН), то це буде помилковим рішенням Європейської спільноти», - додав він.

Як повідомлялось раніше, у березні Джон Маккейн направив офіційний лист держсекретареві Джону Керрі із закликом зробити справу української льотчиці Надії Савченко головною складовою його зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими російськими посадовцями у Москві. Маккейн звернувся до Керрі з вимогою закликати Росію негайно звільнити Савченко під загрозою додаткових санкцій.

Довідка УНІАН. Суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України, де триває Антитерористична операція. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих у складі диверсійної групи під час бою на Донбасі.