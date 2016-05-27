Савченко планує 31 травня прийти на роботу до ВР і повісити на трибуну новий плакат

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції у Києві.

"Я обов'язково піду, це мій робочий день. Мені вже два роки «прогули» ставлять. Я піду, я буду працювати", - сказала Савченко.

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Вона додала, що зніме своє фото, а натомість повісить плакат, що нагадуватиме про усіх інших українських політв'язнів.