Прес-конференція Савченко: пряма трансляція (подію завершено)
11:04, 27 травня 2016Суспільство
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Звільнена із російського полону Надія Савченко дає прес-конференцію.
REUTERS
Сестра Савченко Віра запросила українські, світові ЗМІ і "російські фентезі" на прес-конференцію, яка проходить в малому залі палацу "Україна".
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
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