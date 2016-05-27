Прес-конференція Савченко: пряма трансляція (подію завершено)

Сестра Савченко Віра запросила українські, світові ЗМІ і "російські фентезі" на прес-конференцію, яка проходить в малому залі палацу "Україна".

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

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