Савченко в парламенті планує опікуватися питаннями армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко сказала під час прес-конференції.

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Говорячи про свою майбутню роботу в парламенті, Савченко зауважила, що з середини поки знає дві структури - армію та в'язницю.

"Оскільки зараз у нас стан війни і ніяк він не перестає лихоманити Україну, то перше, чим я буду займатися, - це комітети чи створення спеціальної комісії якоїсь по армії. По контролю за логістикою, по контролю за тим, що і як відбувається", - сказала депутат.

Крім того, вона зауважила, що ще не знає, у якому комітеті парламенту працюватиме.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня прес-служба «Батьківщини» з посиланням на депутата Івана Крулька поінформувала, що Савченко увійде до складу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

За словами Крулька, таке рішення було ухвалене на зустрічі Савченко з головою фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко та колегами по фракції ввечері 25 травня.